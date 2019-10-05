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2'nci kattan otomobilin üzerine düşen genç kız, ağır yaralandı

ADANA'da oturduğu ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen Duygu G. (25), ağır yaralandı.

05.10.2019 07:412'nci kattan otomobilin üzerine düşen genç kız, ağır yaralandı
ADANA'da oturduğu ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen Duygu G. (25), ağır yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanıp, aşağı baktıklarında yerde yatan Duygu G.'yi gören bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Duygu G., gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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