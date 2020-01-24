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2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

24.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, ava gitmek için kontrol ettiği tüfeğin kazayla ateş aldığını söyledi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Nuri Eroğlu, eşi Şerife Eroğlu'nu av tüfeği ile başından vurdu. Komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KENDİNİ YERE ATIP, BAYILDI
Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri Eroğlu ise gözyaşları içinde feryat edip, baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesiyle kendine gelen Nuri Eroğlu, gözaltına alındı. Eroğlu ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için kalktığını, av tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde araştırma yapılırken, ölen Şerife Eroğlu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından da ailesi tarafından teslim alınarak, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayramiç mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Şerife Eroğlu'nun annesi Gülden Özkaya, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.
İKİ KEZ NİKAHLANMIŞLAR
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuri Eroğlu'nun ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunduğu, Şerife Eroğlu ile 2011 yılında evlenip boşandığı, 7 yaşında bir erkek çocukları olan çiftin 2018 yılında yeniden nikah masasına oturduğı öğrenildi.
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı

Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA


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