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2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

24.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:502'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)

TUTUKLANDI

'nin ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan tutuklanan Nuri Eroğlu'nun annesi Meral Eroğlu (55), "Oğlum günahsızdır. Kazayla eşini vurmuştur. Niye eşini öldürsün ki. Buna olay yerindeki torunum şahittir" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),



Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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