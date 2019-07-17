17.07.2019 12:32
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2'nci Ulusal Resim Çalıştayı başladı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 2.Ulusal Resim Çalıştayı 9 ressamın katılımıyla başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 2.Ulusal Resim Çalıştayı 9 ressamın katılımıyla başladı.

Çaycuma'nın sanatla buluşması programına Ayda Sezgingil Doğan, Bedirbey İçli, Ergün Öksüz, Erdoğan Mısırlı, Funda Yeğen, Figen Ramazanoğulları, Neşe Kalecik, Süheyle Üstek ve Sevim Ayten Yazıcı'nın katıldığı çalıştay bir hafta sürecek. Çalıştay süresince yapılacak resimlerden oluşan sergi, 2. Çaycuma Günleri etkinlikleri çerçevesinde 20 Temmuz Cumartesi günü açılacak. Türkiye'de ilk su altı ressamı olan Çaycumalı Figen Ramazanoğulları'nın koordinatörlüğüne yapılan çalıştayda üretilen resimler Çaycuma Belediyesine bağışlanacak. Yeni hizmet binasında tabloları sergileyerek binlerce insanla buluşmasını sağlayacak. Çalıştayın ilk çalışması, Çaycuma Öğretmenevi önünde yapıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, Güncel

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