Haberler » Güncel » 2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladıÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

27.10.2019 19:49
2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı
ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali, Kordon Boyunda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, dansçılar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Morabbin Parkı'nda sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterilerini halk ilgiyle izledi.
Festival, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kordon Boyu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek gala gecesiyle son bulacak.
2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:24 Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada
22:24 Spor abdullah avcı açıklamalarda bulundu
22:19 Bilecik düğünden sonra bilecik'e bisikletle geldiler-2
22:15 Edirne, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında
22:14 Spor loris karius'un açıklamaları
22:14 Spor umut nayir'in açıklamalarda bulundu
22:14 Atiba hutchinson'ın açıklamaları
27.10.2019 22:30:11