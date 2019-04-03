2 Nisan 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/sagopa-kajmer-hakkinda-eski-esinden-kan-donduran-11911463-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/sagopa-hakkinda-eski-esinden-kan-donduran-iddia_11911463_43_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Rapçi Sagopa Kajmer Hakkında Eski Eşinden Kan Donduran İddia: Kemiklerimi Kırdı!</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-teknik-direktoru-fatih-terim-den-ibra-11911403-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/fatih-terim-den-ibra-yorumu-oyuncular-endiselendi_11911403_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den İbra Yorumu: Oyuncular Endişelendi</span> </a></li><li><a href='/chp-itiraz-etti-istanbul-da-oylarin-yeniden-11911396-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/chp-itiraz-etti-istanbul-da-oylarin-yeniden_11911396_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu</span> </a></li><li><a href='/mac-sonunda-malatyasporlu-kamara-ndiaye-nin-11911373-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/mac-sonu-gerginlik-kamara-cildirdi_11911373_43_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü</span> </a></li><li><a href='/ayta-sozeri-den-esprili-aciklama-gergedan-gribi-11911352-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/unlu-sanatci-sahneden-acikladi-gergedan-gribi_11911352_46_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ayta Sözeri'den Esprili Açıklama: Gergedan Gribi Oldum!</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-ak-parti-den-imamoglu-nun-anitkabir-11911320-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ak-parti-den-imamoglu-nun-anitkabir-ziyaretine_11911320_94_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-da-luyindama-fenerbahce-derbisinde-11911296-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/galatasaray-da-sok-yildiiz-isim-fenerbahce_11911296_96_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek</span> </a></li><li><a href='/iranli-sinema-oyuncusu-mesayihi-hayatini-kaybetti-11911284-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/usta-oyuncu-cemsit-mesayihi-hayatini-kaybetti_11911284_82_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İranlı Sinema Oyuncusu Meşayihi Hayatını Kaybetti</span> </a></li><li><a href='/gocmen-kuslar-yuksekova-da-mola-verdi-11911263-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/gorenler-saskina-dondu-baharin-habercisi-olarak_11911263_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!</span> </a></li><li><a href='/galatasarayli-taraftarlar-futbolculari-islikladi-11911260-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/galatasarayli-taraftarlar-futbolculari-islikladi_11911260_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaraylı Taraftarlar, Futbolcuları Islıkladı!</span> </a></li><li><a href='/burak-ozcivit-uzun-saclariyla-alay-konusu-oldu-11911214-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/oyuncu-burak-ozcivit-uzun-saclariyla-alay-konusu_11911214_25_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!</span> </a></li><li><a href='/chp-il-baskani-kaftancioglu-imamoglu-nun-oyu-4-11911142-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/kaftancioglu-rakam-verip-imamoglu-nun-oyu_11911142_17_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak</span> </a></li><li><a href='/jose-sosa-abdulkadir-omur-u-messi-ye-benzetti-11911137-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/sosa-dan-takim-arkadasina-ovgu-dolu-sozler-messi_11911137_73_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye Benzetti!</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-izmir-de-de-secim-sonuclarina-itiraz-etti-11911102-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ak-parti-bir-ilde-daha-secim-sonuclarina-itiraz_11911102_68_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti</span> </a></li><li><a href='/ekrem-imamoglu-nun-yillar-onceki-goruntuleri-11911068-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ekrem-imamoglu-nun-yillar-onceki-goruntuleri_11911068_19_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!</span> </a></li><li><a href='/galatasarayli-taraftarlardan-mustafa-cengiz-11911017-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/taraftarlardan-mustafa-cengiz-e-tezahurat_11911017_94_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaraylı Taraftarlardan Mustafa Cengiz Tezahüratı</span> </a></li><li><a href='/fatih-bucak-in-eski-rallici-esi-burcu-cetinkaya-11911010-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/fatih-bucak-in-eski-rallici-esi-burcu-cetinkaya_11911010_25_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fatih Bucak'ın, Eski Rallici Eşi Burcu Çetinkaya'dan Manidar Tweet!</span> </a></li><li><a href='/nihat-dogan-dan-takipcisine-sert-tepki-11910917-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/nihat-dogan-dan-takipcisine-sert-tepki-anasini_11910917_31_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?</span> </a></li><li><a href='/turk-telekom-stadinda-galatasarayli-taraftarlarin-11910890-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/turk-telekom-stadinda-dikkat-ceken-pankartlar_11910890_2_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Türk Telekom Stadında Galatasaraylı Taraftarların Açtığı Pankartlar Dikkat Çekti</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-msb-den-ekrem-imamoglu-nun-anitkabir-11910877-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/msb-den-imamoglu-nun-anitkabir-ziyaretine-iliskin_11910877_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-yeni-malatyaspor-karsisinda-ilk-11-11910802-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/aslan-kupada-tat-vermedi_11910802_7_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 Berabere Kaldı</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-ak-parti-den-secim-sonuclarina-11910795-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ak-parti-den-istanbul-secim-sonuclari-icin-dikkat_11910795_91_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri</span> </a></li><li><a href='/uskudar-da-secim-kurulu-onunde-kavga-11910732-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/uskudar-da-secim-kurulu-onunde-kavga_11910732_94_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga</span> </a></li><li><a href='/turkucu-yavuz-bingol-hastaneye-kaldirildi-11910717-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/turkucu-yavuz-bingol-hastaneye-kaldirildi_11910717_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Türkücü Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı!</span> </a></li><li><a href='/trabzonsporlu-hugo-rodallega-cin-yolcusu-11910680-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/hugo-rodallega-ya-surpriz-talip_11910680_40_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Trabzonsporlu Hugo Rodallega Çin Yolcusu</span> </a></li><li><a href='/benzine-19-kurus-zam-11910618-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/arac-sahiplerine-kotu-haber-benzine-buyuk-zam_11910618_41_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi</span> </a></li><li><a href='/istanbul-da-3-ilcede-gecersiz-oylar-yeniden-11910579-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/istanbul-da-3-ilcede-gecersiz-oylar-yeniden_11910579_12_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İstanbul'da 6 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak</span> </a></li><li><a href='/17-turkiye-spor-odulleri-dunya-yildizlarinin-11910578-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/turkiye-spor-odulleri-15-nisan-da-sahiplerini_11910578_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>17. Türkiye Spor Ödülleri Dünya Yıldızlarının Katılımıyla Sahiplerini Bulacak!</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-adayi-birinci-cikti-mhp-itirazda-bulundu-11910479-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ak-parti-adayinin-kazandigi-ilde-mhp-itirazda_11910479_36_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu</span> </a></li><li><a href='/alex-de-souza-fluminense-formasi-giyen-pedro-yu-11910449-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/iste-alex-in-fenerbahce-ye-onerdigi-ilk-isim_11910449_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Alex de Souza, Fluminense Forması Giyen Pedro'yu Fenerbahçe'ye Önerdi</span> </a></li><li><a href='/turgay-guler-sosyal-medyada-gundem-oldu-ekrem-11910447-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/sosyal-medyayi-calkalayan-iddia-imamoglu-na_11910447_4_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın!</span> </a></li><li><a href='/ozgen-nama-nin-basvurusu-kabul-edildi-sancaktepe-11910419-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/basvuru-kabul-edildi-istanbul-da-kritik-ilce-el_11910419_19_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir</span> </a></li><li><a href='/caner-erkin-esi-sukran-ovali-nin-dogum-gununu-11910409-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/caner-den-sukran-a-duygusal-kutlama_11910409_77_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Caner Erkin, Eşi Şükran Ovalı'nın Doğum Gününü Romantik Mesajla Kutladı</span> </a></li><li><a href='/fenerbahce-nin-eski-oyuncusu-simon-kjaer-milan-a-11910399-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/fenerbahce-nin-eski-yildizi-dunya-devine-gidiyor_11910399_0_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Simon Kjaer, Milan'a Transfer Oluyor</span> </a></li><li><a href='/mhp-lideri-bahceli-den-yeni-secim-sistemi-onerisi-11910349-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/bahceli-den-belediye-secimleri-icin-yeni-sistem_11910349_24_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim</span> </a></li><li><a href='/ibb-den-imamoglu-nun-dosyalar-kaciriliyor-11910244-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/imamoglu-nun-dosyalar-kaciriliyor-iddialarina_11910244_58_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İBB'den İmamoğlu'nun, 'Dosyalar Kaçırılıyor' İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır</span> </a></li><li><a href='/muharrem-ince-den-erdogan-a-referandum-gondermesi-11910176-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/ince-den-erdogan-a-referandum-gondermesi-ati_11910176_96_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti</span> </a></li><li><a href='/313-bin-tl-maasla-dunyayi-gezip-yemek-yiyecek-11910072-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/dunyayi-gezip-yemek-yiyerek-313-bin-tl-kazanacak_11910072_21_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor</span> </a></li><li><a href='/anitkabir-i-ziyaret-eden-ekrem-imamoglu-ataturk-e-11910001-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/anitkabir-i-ziyaret-eden-imamoglu-ataturk-e-soz_11910001_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-ak-parti-ankara-il-baskani-oylarin-11909992-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/04/02/bir-aciklama-da-ak-parti-ankara-il-baskani-ndan_11909992_28_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz</span> </a></li></ul>