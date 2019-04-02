Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, özel gereksinime sahip çocuklar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyarette Dernek Başkanı İhtiyaroğlu, Trabzon'daki otistik öğrenciler ve eğitim süreçleri ile ilgili Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi.
Çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nün tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak için ilan edilmiş önemli bir gün olduğunu söyledi.
Vali Ustaoğlu, otizmi bir engel ya da eksiklik olarak değil farklılık olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bundan dolayı çocuklarımızın eğitimleri, sağlıklı gelişmeleri ve sosyal hayata entegrasyonları adına çalışmalarımız devam edecektir." dedi.
Trabzon, Güncel
Kaynak: AA