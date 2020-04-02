2 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor

Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor

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Kaynak: DHA