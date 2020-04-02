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2 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyorKoronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol...

02.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:29
2 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor

Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor

Görme engelli milli sporcular Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor

Genel sekreter Ayhan Yıldırım: Amaç; sporcularımızın aktif şeklinde antrenman yapması

Antrenör Ferhat Esat Beyoğlu: Performansımızı korumak için evde egzersiz yapıyoruz

TFF TOPLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'da alınan kararlar sonrasında toplantı yapacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meltem Hocaoğlu, Koronavirüs, Spor
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