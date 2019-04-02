02 Nisan 2019, 09:38
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2 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

2 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI20: 00 Galatasaray - Evkur Yeni MalatyasporFENERBAHÇESarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

16: 00 Kardemir Karabükspor - Adanaspor

16: 00 Altınordu - Osmanlıspor

19: 00 İstanbulspor - Eskişehirspor

19: 00 Gençlerbirliği - Boluspor

ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI

11.00-12.00/12.00-13.00 Turnuvada grup eleme maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20: 00 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

21: 30 Imoco Volley Conegliano - Fenerbahçe Opet

Efeler Ligi (Play-Off Çeyrek Final)

16: 30 Maliye Piyango - Fenerbahçe

19: 00 Halkbank - Ziraat Bankası

18: 00 Galatasaray - İstanbul BBSK Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Evkur, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA



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