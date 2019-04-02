2 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI<br><br>20: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam edecek.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>16: 00 Kardemir Karabükspor - Adanaspor<br><br>16: 00 Altınordu - Osmanlıspor<br><br>19: 00 İstanbulspor - Eskişehirspor<br><br>19: 00 Gençlerbirliği - Boluspor<br><br>ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI<br><br>11.00-12.00/12.00-13.00 Turnuvada grup eleme maçları oynanacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>20: 00 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>VOLEYBOL<br><br>Kadınlar Şampiyonlar Ligi<br><br>21: 30 Imoco Volley Conegliano - Fenerbahçe Opet<br><br>Efeler Ligi (Play-Off Çeyrek Final)<br><br>16: 30 Maliye Piyango - Fenerbahçe<br><br>19: 00 Halkbank - Ziraat Bankası<br><br>18: 00 Galatasaray - İstanbul BBSK