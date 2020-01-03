2 Ocak 2020 Haberleri

Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi! Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu, evinde ölü bulundu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür' mesajı Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu TBMM'de onaylanan Libya Tezkeresi neleri öngörüyor? İşte 4 maddede tezkere metni Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! Hafter'in 'Türk askerini sınırınızda bulacaksınız' diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi Son Dakika: Yargıtay şike davasında verilen kararı bozdu! Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama! Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor?