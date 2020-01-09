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2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor

HATAY'da Selda Ayrık (50), sokakta bulduğu bakıma muhtaç kedileri evine alarak iyileştirip bakımını yapıyor.

09.01.2020 07:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:572 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor

HATAY'da Selda Ayrık (50), sokakta bulduğu bakıma muhtaç kedileri evine alarak iyileştirip bakımını yapıyor. Kedilere bakmaya 5 yıl önce başlayan Ayrık, şu anda iki odalı evinde tam 17 kedi ile birlikte yaşıyor.

Kedilere bakmaya 5 yıl önce başlayan Selda Ayrık, şu anda iki odalı evinde tam 17 kedi ile birlikte yaşıyor. Ayrık, 5 yıl önce karlı havada kızının getirdiği hasta bir kediyi iyileştirerek bakımını yaptığını o günden sonra kızının sokakta bulduğu kedileri evine taşıdığını söyledi. Ayrık, "Karlı bir kış günü kızım erken saatte okula giderken, motosikletli biri tarafından sokağa atılan kediye kıyamayıp bana getirdi. 'Anne bunu iyileştir' dedi. Biz de o zaman kediyi aldık, önce sıcak bir ortamda beklettik, sonra karnını doyurduk. Karnı doyduktan sonra tam iki gün uyudu. O kediden sonra kızım bulduğu her kediyi bana getirmeye başladı" dedi.

HEPSİNİN BİR ADI VAR

Kedilerle birlikte uzun bir süre geçirdikten sonra hayvanlara isim verdiğini belirten Ayrık, "O kadar uzun süre fazla kedi ile yaşayınca illa ki isim koyuyoruz. Çünkü onların da bir hitap şekline ihtiyacı var. Seslendiğimizde bakacağı bir isim koydum her birine böylece onlara daha da alıştım" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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