2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Antalya'da özel bir okulda fizik öğretmenliği yapan zanlı, iddiaya göre özel ders verdiği kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Olayı anlayan aile, durumu okul yönetimine ve polise bildirince zanlı tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından bir aile daha, kızlarının cinsel istismara maruz kaldığını belirterek öğretmenden şikayetçi oldu.
15.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:13
Antalya'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDIKTAN SONRA BİR AİLE DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU
İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı. Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA