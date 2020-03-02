2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib 'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığını açıkladı. Harekat için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi.

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başladı.

Sinan Yayla (Hulusi Akar'ın sağ tarafında)

"MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. İdlib'de birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

HAREKAT İÇİN KORGENERAL SİNAN YAYLA GÖREVLENDİRİLDİ

Türkiye'nin Esed rejimi unsurlarına karşı başlattığı harekatiçin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi.

SİNAN YAYLA KİMDİR?

57 yaşındaki Sinan Yayla, 1962 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi.

TÜMAMİRALLİĞE TERFİ

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevinde bulunan Tuğgeneral Sinan Yayla, 30 Ağustos 2014 tarihindeki YAŞ kararıyla Tuğgenerallikten, Tümgeneralliğe terfi ettirildi. 09 Ağustos 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevine atandı.

Tümgeneral rütbesinde olmasına rağmen, 30 Ağustos 2017 YAŞ kararıyla, kadrosu "korgeneral" olan Diyarbakır merkezde bulunan 7.Kolordu Komutanlığı'na Kolordu Komutanı olarak atandı.

2. ORDU KOMUTANLIĞI

02 Ağustos 2018 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında alınan karar gereğince, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere korgeneralliğe terfi ettirilen Yayla, son Yaş kararı ile de 2. Ordu Komutanlığına atandı.