2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'den Gaziantep Valisi Gül'e Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 11:58



20 Kasım 2018 Salı 11:58

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında valilik şeref defterini imzalayan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel ve beraberindekiler, göreve başlayan Vali Gül'e "hayırlı olsun" dileklerini iletti.Vali Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek makamında bir süre sohbet ettiği komutanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.Ziyarette bölgede görev yapan birlik komutanları da hazır bulundu.