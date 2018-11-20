2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'den Vali Doğan'a Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 14:21



20 Kasım 2018 Salı 14:21

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Temel ve beraberindekiler, Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliği görevine atanan Doğan'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek kabulünden dolayı teşekkür etti.Vali Doğan ise, konuklarıyla bir süre sohbet ederek, ülkenin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ordu tarafından büyük bir başarı ile sonuçlandırılan Zeytindalı Harekatı boyunca üstün başarılar gösteren komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'e ziyaretine bölgede görev yapan komutanlar da eşlik etti.