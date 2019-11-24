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2. Ordu Komutanlığı önünde şüpheli valiz alarmı

Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı önüne bırakılan valiz, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

24.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:04

'da 2. Komutanlığı önüne bırakılan valiz, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan 2.Ordu Komutanlığı yerleşkesinin bulunduğu bölgede kaldırım üzerinde sahipsiz bir valiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan valizin incelenmesi için bomba imha ekibini olay yerine çağırdı. Yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatılarak, güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, valizin çevresinde yaptığı incelemenin ardından fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi.

Patlatılan valiz içerisinde askeri elbise çıkarken, polis valizi kimin bıraktığını tespit etmek için inceleme başlattı. - MALATYA

2. Ordu Komutanlığı önünde şüpheli valiz alarmı

Malatya, Polis, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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