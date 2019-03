2. Osb Doğalgaza Kavuşuyor

Kaynak: İHA

Erzurum'da, Vali Okay Memiş girişimleriyle, 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ortaklığıyla yürütülen, 'Erzurum 2. OSB Doğalgaz Altyapısının Kurulması Projesi'nde yetkili firma ile doğalgaz altyapısı ve abone bağlantı sözleşmesi imzalandı.2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yaz başı itibari ile doğalgaza kavuşturulmasının planlandığı projeyle ilgili sözleşme, Vali Okay Memiş'in makamında imzalandı. İmza törenine, 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Okay Memiş'in yanı sıra, ETSO Meclis Başkanı ve 2.OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın, 2.OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, Proje Koordinatorü Ömer Ebren, PALEN A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Kemerdere ile İl Müdürü Emre Akbulut katıldı.VALİ MEMİŞ; "YATIRIMLAR ÜRETİM VE İSTİHDAMA DÖNÜŞSÜN"Sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan Vali Okay Memiş, projenin Erzurum'a ve 2. OSB yatırımcılarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, bölgedeki müteşebbislerin eksikliklerinin giderilmesi ve yatırımların bir an önce üretimime ve istihdama dönüşmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. 2. OSB'de birinci ve ikinci etap çalışmalarının, Yönetim Kurulu ve 2. OSB Müdürlüğü arasında koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve yatırımcıların taleplerinin karşılanması için hassasiyet gösterdiklerine dikkati çeken Vali Memiş, yatırım anlamında Erzurum'un cazibesinin artması için özveriyle gayret gösterildiğini vurguladı.ÖZAKALIN, "2. OSB, YATIRIMCILARIN İLK ADRESİ OLACAK"ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın da, projeyle 2. OSB'de önemli bir ihtiyacın daha giderilmiş olacağını belirterek, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbisler için ilk adresin 2. OSB olduğunu dile getiren Özakalın, bölgede her şeyin doğru ve zamanında yapılması için Müteşebbis Heyetin, Yönetim Kurulunun ve 2. OSB Bölge Müdürlüğü'nün tam bir uyum içerisinde çalıştığını ve sonuca ulaştığını belirtti. Bölgedeki müteşebbislerin de aynı heyecanla yatırımlarına sahip çıktığını ifade eden Özakalın, yeni inşaat sezonunda da zaman kaybedilmeden çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.PROJE BEDELİ CMDP'DEN KARŞILANIYORErzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından uygulanacak 2,5 milyon TL'lik projenin bedeli, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'ndan (CMDP) karşılanacak.Toplam 216 hektar alana sahip Erzurum 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 hektarlık 1. Etabının altyapısı tamamlanarak 37 parsel halinde yatırımcılara tahsisi yapıldı. 10 yatırımcı 2018 yılında fabrikalarının temellerini atarak inşaat çalışmalarına başladı.166 hektarlık 2. Etabının da altyapı ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 1. Etabının elektrik, su, kanalizasyon, yol ve aydınlatma altyapıları tamamlandı. 2. Etapta ise altyapı çalışmaları 2019 yılı inşaat sezonunda başlayacak. - ERZURUM