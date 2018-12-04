2 . Osb'nin Dayanışma Yemeğinde Birlik Mesajları Verildi

Erzurum
2. Organize Sanayi Bölgesi
(2. OSB
) Müdürlüğü, yatırımcılarla, yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği bir dayanışma yemeği düzenledi.
Bir restoranda düzenlenen yemeğe, Vali Okay Memiş
'in yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın
, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya
, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Koordinatörü Dr. Atilla Özlü
, ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman
, 1. OSB Bölge Müdürü İhsan Ateş ile 2. OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri ve yatırımcılar katıldı.
Yemek öncesi 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, bölgedeki çalışmaların son durumunu özetleyen bir sunum yaptı. 1. Etap'ta 32 yatırımcının ruhsatlarını aldığını ve inşaat çalışmalarına başladığını belirten Karakaya, 2. Etap'ın ise altyapı yapım ihalesinin tamamladığını ve yer tesliminin yapıldığını bildirdi. Karakaya ayrıca, bölgede kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir açığı kapatacak olan 2 Bin 200 öğrenci kapasiteli, 'Özel Erzurum 2. OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin faaliyete başladığını sözlerine ekledi.
Özakalın: "2. Etap için özel teşvik bekliyoruz"
Toplantıda daha sonra 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın konuştu. Konuşmasında, ETSO'nun uzun yıllardan beri 2. OSB'nin hayata geçmesi için yoğun bir emek ve mesai harcadığının altını çizen Özakalın, "2. OSB'nin kurulduğu günden, yatırımcılara kapılarını açtığı güne kadar emek ve çaba gösteren başta valilerimiz olmak üzere, Müteşebbis heyetimizin ve yönetim kurulumuzun bütün üyelerine ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Yatırım için devlet teşviklerini birinci öncelik olarak görmeyen ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen büyük bir özveri ve cesaretle, bölgeye yatırım yapan firma sahiplerinin birer kahraman olduğunu kaydeden Özakalın, "1. Etaptaki çalışmalarımızda hem yönetim kurulumuz, hem de yatırımcılarımız büyük fedakarlıklar göstererek önemli mesafeler alındı. Ancak, ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan ve önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarına başlanacak 216 hektarlık alana sahip 2. Etap'ta yapacağımız tahsisler için yatırımcılarımıza, mevcut ekonomik durum göz önüne alınarak, bölgemize has teşvikler verilmesi gerektiğini dile getirmek istiyorum. Devletimizin bölgeye özgü sağlayacağı destekler, müteşebbislerimizi yatırım için cesaretlendireceği gibi, şehrimizi de bu anlamda cazip kılacaktır" diye konuştu.
Başkan Sekmen: "Taşın altına elimizi koyduk"
Şehirlerin yaşanabilir olmasının, sadece yolla, kanalla, imarla, dönüşümle sağlanmasının mümkün olmadığını anlatan Başkan Sekmen, "Eğer bir şehrin üretimi ve istihdamı yoksa o şehir 'hiç' kabilindedir. 2. OSB bu açıdan çok önemlidir. Hatta Valimize, 1. OSB'yi de yeniden ele almamız gerektiğini, orada yeni alanlar üretebileceğimizi, etrafında kaldırabileceğimiz kamu binalarını kaldırarak buradaki alanı da büyütebileceğimizi ifade ettim. Çünkü özellikle şehir içerisinde faaliyette bulunan iş adamlarımız yer aradıklarında kendilerinin taleplerine cevap verilemiyor, verilemediği için de yatırımlar aksıyor. Bunların yanı sıra yine dışarıdan gelen yatırımcıların da aynı şekilde yer talepleri oluyor. Bu sebeple yatırımcılarımızın yer taleplerini karşılamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
2. OSB Yönetiminde olmayı kendisinin arzu ettiğini dile getiren Başkan Sekmen şöyle devam etti: "2. OSB çalışmalarında gerektiği yerde elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Bunu yönetimdeki bütün arkadaşlarla birlikte başardık. Şimdi buradaki iş adamlarımızdan süratle yatırımlarını hızlandırmalarını, üretime geçmelerini ve şehre bir heyecan getirmesini bekliyoruz."
Vali Memiş: "Hep birlikte önemli projelere imza atacağız"
Organize sanayi bölgeleri modelinin dünyada Türkiye
tarafından başarılı bir şekilde uygulanan bir model olduğunu ifade eden Vali Memiş şunları söyledi: "Bu model merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal
'la, özel sektörü öne alarak başlayan bir model. Son dönemde ise Cumhurbaşkanımız da bu modeli daha güçlü bir şekilde yapma yönünde bir politika izliyor. Bizler, OSB yönetimlerinde yer alan kamu temsilcileri olarak, sanayicilerimizin yatırımcılarımızın haklı olan bütün taleplerini yerine getirmekle sorumluyuz. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü bürokratik engeli aşmak, başta şahsım olmak üzere benimle çalışan bütün arkadaşlarımın görevidir."
Konuşmasında, Erzurum'da turizm, tarım ve hayvancılık alanında da destekçi kuruluşlarla birlikte önemli projelere imza atmak istediklerini söyleyen Vali Memiş, bu konuda fikri olan, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan herkesin kendilerini yönlendirmesi istedi.
"Bir bütün olarak, tek vücut halinde hareket edersek başarıya ulaşırız" diyen Vali Memiş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Birbirimizin ayağını aşağıya çekersek hiçbir netice alamayız. Hep birlikte kenetlenmek durumundayız. Bu şehirde de, ülkemizde de morale ihtiyacımız var. Bunun için hepimiz birbirimize destek olacağız. Bütün STK
'larımızla, işadamlarımızla Erzurum'a değer katmak istiyoruz. Erzurum, bölgesinde çok öneli bir merkez Ama daha ileriye gitmek bizim elimizde, bu hiç de zor değil"
Yemekte daha sonra ETSO bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
(ABİGEM) ile 2. OSB Bölge Müdürlüğü arasında, 'Yatırım Teşvik Belgelendirme Süreçlerinde Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole, ABİGEM adına Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB adına da Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen imza attı.
Protokolün imza töreninde ABİGEM'in çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Saim Özakalın, 2008 yılında TOBB ile AB Komisyonu'nun ortak projesi olarak kurulan Erzurum ABİGEM'in, 2009'da anonim şirket olduğunu belirterek şunları söyledi: "ABİGEM, 6 kişilik yönetici ve uzman kadrosuyla, bölgedeki KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 2010 yılından bu yana 18 ili kapsayan toplam 485 programda, 13 bin 156 kişiye girişimcilik eğitimi veren Erzurum ABİGEM, bin 314 girişimciye iş kurma ve iş planı hazırlama ve bilgilendirme hizmeti verdi. Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve diğer kuruluşlar olmak üzere bu zamana kadar 136 proje hazırlayan ABİGEM, bunların 84'üne uygulama hizmeti verdi. Erzurum ABİGEM, yakın zamanda başlatmış olduğu kurumsal danışmanlık hizmetleri kapsamında bölgemizdeki toplam 18 KOBİ'mize, 'Yatırım Teşvik Belgelendirme', 'Kalite Yönetim Sistem Belgelendirme' ve 'Marka Tescil Belgelendirme' hizmeti sundu.
Yemeğe iştirak eden yatırımcılar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve her zaman yanlarında olan 2. OSB Bölge Müdürlüğü'ne ve 2. OSB Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, yatırımların en kısa zamanda faaliyete geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. - ERZURUM
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi,OSB
04 Aralık 2018 Salı 14:26