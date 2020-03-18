2 otobüs cayır cayır yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.
18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:51
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 2 yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Otobüsün biri tamamen yanarken diğer otobüs ise kullanılamaz hale geldi.
Bodrum Gümbet kavşağında bulunan bir arazide park halinde olan otobüs henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsten çıkan alevler yanında park halinde olan diğer otobüse de sıçradı. Batan bir tur şirketine ait olan ve plakaları trafikten çekilen otobüsün içinde ise yaşayanlar olduğu, yangının çıkmasıyla birlikte otobüsten çıktıkları öğrenildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 112 sağlık personeli ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Güçlükle söndürülen otobüslerden biri tamamen yanarken diğer otobüste ise maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
(Eren Ayhan/İHA)
Bodrum Gümbet kavşağında bulunan bir arazide park halinde olan otobüs henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsten çıkan alevler yanında park halinde olan diğer otobüse de sıçradı. Batan bir tur şirketine ait olan ve plakaları trafikten çekilen otobüsün içinde ise yaşayanlar olduğu, yangının çıkmasıyla birlikte otobüsten çıktıkları öğrenildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 112 sağlık personeli ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Güçlükle söndürülen otobüslerden biri tamamen yanarken diğer otobüste ise maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
(Eren Ayhan/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :2 otobüs cayır cayır yandı
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti