2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:46
Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sadettin Evren'in kullandığı 20 NB 625 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni Köprüsü mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobilin sürücüsü Evren ile beraberindeki Seyfettin Fidan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Aydın, Güncel, Haber
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