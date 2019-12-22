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2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

22.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:14 2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı
'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye- karayolu 6. Kilometresi Hanağzı Mahallesi 'nde meydana geldi. Nurdağı istikametine seyir halinde S.D. yönetimindeki 27 SH 998 plakalı otomobil Hanağzına Mahallesine dönmek istediği esnada K.G. yönetimindeki 27 C 2163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 27 SH 998 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ve araçta bulunan eşi H.D. ile 27 C 2163 plakalı araçta bulunan H.G. ve kardeşi A.G yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - GAZİANTEP

Fevzipaşa, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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