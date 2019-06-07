2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt
Beldesi mevkisinde Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 34 S 5599 plakalı otomobil ile Cafer Gençel idaresindeki 60 TE 821 plakalı otomobil çarpıştı. Araç
içinde sıkışan sürücü Cafer Gençel'i itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada sürücüler ile Mesut Yılmaz
, Samet Yılmaz, Ayşe Yılmaz
, Semanur Yılmaz ve Meliha Gençel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal'da bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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