07.06.2019 19:12
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2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt Beldesi mevkisinde Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 34 S 5599 plakalı otomobil ile Cafer Gençel idaresindeki 60 TE 821 plakalı otomobil çarpıştı.
Araç içinde sıkışan sürücü Cafer Gençel'i itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada sürücüler ile Mesut Yılmaz, Samet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Semanur Yılmaz ve Meliha Gençel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal'da bulunan hastanelere kaldırıldı. 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kaynak: AA
Tokat, Turhal, Güncel