2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
01.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:03
Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Soner K. idaresindeki 43 ABA 815 plakalı otomobil, Aslanapa ilçesi Yalnızsaray kavşağından anayola çıkan Cihan A.'nın kullandığı 06 TBD 47 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Soner K. ve yanında bulunan Mevlüt K. ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. yaralandı.

Yaralılar Aslanapa ve Kütahya'dan gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarından sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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