Haberler » Güncel » 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber

2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

26.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:312 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AYDIN'ın ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu üzerindeki eski polis okulu kavşağında meydana geldi. Osman Çavdar yönetimindeki 42 UJ 546 plakalı otomobil, önünde giden Turgut Eren'in (56) kullandığı 09 F 2225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Eren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Turgut Eren ile yanındaki Nail Çivgin (63) yaralandı.Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. , soruşturma başlattı.



Nazilli, Polis, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 17:44:25