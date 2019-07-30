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2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.

30.07.2019 17:25
2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.
İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.
Operasyon sürüyor.

Eruh, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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