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"2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası" başlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek "2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası", 4 takımın katımıyla 27 Eylül Cuma günü başlayacak.

23.09.2019 16:12
Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek "2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası", 4 takımın katımıyla 27 Eylül Cuma günü başlayacak.
Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Sarıyer Belediyespor takımları katılacak.
Turnuvanın ilk günü 27 Eylül Cuma günü saat 16.00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, saat 18.00'de Karşıyaka-İlbank maçları yapılacak. Organizasyonda diğer 2 günün programı ise şöyle:
28 Eylül Cumartesi
14.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank
16.00 Karşıyaka-İzmir Büyükşehir Belediyespor
29 Eylül Pazar
13.00 İlbank-İzmir Büyükşehir Belediyespor
15.00 Karşıyaka-Sarıyer Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, voleybol, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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