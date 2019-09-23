"2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası" başlıyor

Karşıyaka Spor
Kulübü Voleybol
Şube Yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek "2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası", 4 takımın katımıyla 27 Eylül
Cuma günü başlayacak.
Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Sarıyer Belediyespor takımları katılacak.
Turnuvanın ilk günü 27 Eylül Cuma günü saat 16.00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, saat 18.00'de Karşıyaka-İlbank maçları yapılacak. Organizasyonda diğer 2 günün programı ise şöyle:
28 Eylül Cumartesi
14.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank
16.00 Karşıyaka-İzmir Büyükşehir Belediyespor
29 Eylül Pazar
13.00 İlbank-İzmir Büyükşehir Belediyespor
15.00 Karşıyaka-Sarıyer Belediyespor