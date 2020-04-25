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2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

2 saat arayla 2 kişiyi vurduKAHRAMANMATRAŞ'ta Sıddık L., henüz bilinmeyen nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı.

25.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:39
2 saat arayla 2 kişiyi vurdu
KAHRAMANMATRAŞ'ta Sıddık L., henüz bilinmeyen nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı.
İlk olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden Harun N., Sıddık L.'nin kendisini tabancayla vurup, otomobille kaçtığını söyledi. Harun N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Sıddık L., bu kez Osman Gazi Mahallesi'nde Hamza G.'nin evine gitti. Sıddık L., dışarıya çağırdığı Hamza G.'nin her iki bacağına ateş ederek otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Hamza G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözyaşlarına boğuldu.
Polis, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel , Haber
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