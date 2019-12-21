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2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı

Kırklareli'nde 2 saat arayla 2 ayrı grup aynı yerde define ararken yakalandı.

21.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:05 2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı
'nde 2 saat arayla 2 ayrı grup aynı yerde define ararken yakalandı.

Kırklareli'nin ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağaraları mevkisinde 1. derece sit alanı bölgesinde K.U., F.P. ve H.K. isimli şahısların bölgede define araması yaparken yakalandı. Kazı yapma ve define arama işlerinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, şahısların ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

2 saat sonra aynı yerde 1 kişi daha

Jandarma ekiplerince bölgede yapılan devriye faaliyetleri sırasında Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağaraları mevkisinde 1. derece sit alanı bölgesinde bu seferde A.A. isimli şahıs define araması yaparken yakalandı. Olayda kullanılan kazma ve küreğe el konulurken, şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Vize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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