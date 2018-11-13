2. Sanayi Sitesi Hurda Araçlardan Temizlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
, 2. Sanayi Sitesi yönetiminin talebi üzerine site içerisinde yol kenarlarında terk edilmiş ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları Yediemin otoparklarına çekti. Emniyet Müdürlüğü
ile çalışma yürüten zabıta ekipleri, sanayi esnafına ait araçların kaldırılması için uyarılarda bulundu.
Yol kenarlarına bıraktıkları hurda araçlarını esnaf kaldırırken, sahipsiz araçları ise zabıta ekipleri çekicilere yükleyerek, Yediemin otoparklarına çekti.
Hurda araçların toplanmasıyla site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kalktı.
2. Sanayi Sitesi yönetimi ve esnaf, hurda araçların otoparklara çekilmesinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.