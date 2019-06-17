2. Sayfa programının sunucuları kitap çıkaran Şeyma Subaşı'yı tiye aldı

Geçtiğimiz sene kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı kitap çıkardı. Dünyayı gezmesiyle tanınan ve aynı zamanda bir kafe işleten Subaşı, hayatını kaleme aldığı bir kitap çıkardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları ise Sadece Şeyma isimli kitabının ön satışının başladığı yönündeki haberi sunarken Subaşı'yı tiye aldı.

"ŞEYMA'DAN ACUN'U ÇIKARIRSANIZ GERİYE NE KALIR?"

Gülşen Yüksel Salt, Subaşı'nın haberini şu sözlerle sundu: "Aylardır merakla beklenen, çok satanlar listesine girmesine kesin gözle bakılan kitap nihayet çıktı. O kitap ki nesilden nesile bilgiler aktarılacak, genç kızlarımıza ışık tutacak, rehber olacak. O kitap edebiyatçı Şeyma Subaşı. Şeyma'nın kitabının adı da Sadece Şeyma, kitapta Acun Ilıcalı yok ondan bahsedemeyecek sadece kendisinden bahsedecek. Şunu soruyor olabilirsiniz; Şeyma'dan Acun'u çıkarırsanız geriye ne kalır ki? Bunu da kitabı okuyanlar bilir."

"OLMAYAN BAŞARI ÖYKÜLERİ"

Programın bir diğer sunucusu Müge Dağıstanlı ise, "Zaten o çok satanlar listesinin yüzde 80'i satmayanlar ama popüler oldukları için yayın evinin önü çıkarmaya çalıştıkları. Bir kitap yazıyorlar ve olmayan başarı öyküsünü yazıyorlar." dedi.