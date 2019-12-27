2. Sefarad Kültür Festivali başladı

2. Sefarad Kültür Festivali Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki Sinyora Sinagog'unda dün akşam başladı. İzmir Sefarad Yahudi kültürünün tanıtıldığı festivalde kentin mirasına sahip çıkmak ve bu mirası bütün dünyaya açmak için festivalin gelecek yıl uluslararası düzeyde yapılması fikri öne çıktı.

Yahudi dini ritüel tekstilleri sergisiyle başlayan etkinlikte katılımcılara İzmir'e özgü ve geleneksel Sefarad mutfağından boyoz ikram edildi. Festivalin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer önümüzdeki yıldan itibaren festivali uluslararası hale getirmeyi planladıklarını açıklayarak şöyle konuştu: "Aslolan kentin geleneklerini korumaktır. Çünkü onlar bize, bizden öncekilerin mirasıdır. Bir belediye başkanı önce o mirasa sahip çıkmak zorundadır. Bu nedenle bu büyük zenginliği, mirası bütün dünyaya sunacağız."

Daha iyi bir festival sözü

İzmir Musevi Cemaati ve Konak Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da gelecek yılki hedeflerinin festivalin uluslararası bir hale gelmesi olduğunu belirterek "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer Başkanımla beraber daha iyi bir festivalin sözünü şimdiden veriyoruz" diye konuştu.

İzmir'in çok kültürlü yapısına vurgu

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar ise festivalin İzmir'in çok kültürlü yapısına vurgu yaptığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Değişik inanç gruplarının, farklı etnik grupların huzur içinde Ata'mızın yurtta sulh cihanda sulh en uyumlu şekilde yaşadıkları bir şehirdeyiz. Sadece bu yönü için İzmir gelmiş geçmiş ve şimdiki yerel yöneticilerine şükran borçludur. Bu festival her türlü etnik ve inançsal ayrımcılığa, yabancılaştırma, ötekileştirmeye karşı fikir ve düşüncelerinizin kuvvetlendirilmesine, bütün insanların eşit yaratıldığına, kardeş olduklarına inancınızın güçlenmesine yardımcı olur" dedi.

Sefarad kültürüne dair müzik, sergi, gezi ve film gösterimlerine de yer veren festival 3 Ocak'a kadar devam edecek.