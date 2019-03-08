2'si Kadın 4 Terörist Teslim Oldu

Terör örgütü PKK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma
ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.
(Ayaz Müldür/İHA)
Irak, Habur Sınır Kapısı, Güncel
Kaynak: İHA