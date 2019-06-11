2. Teknouzay Bilim Şenliği kapılarını açtı

Hatay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleri ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde gerçekleştirilen şenliğe; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adnan Özkaya, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Halil Alaybeyoğlu, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve gönüllü katılım gösterdi.

Her yaş grubundan katılımcının temel astronomi kavramları ve uzay teknolojisi konularında deneyim kazanmasını sağlayacak çok sayıda etkinlik, atölye, sergi, simülasyon, uzay küresi, yarışma, müzik dinletisi, bilimsel söyleşinin yanı sıra gökyüzü gözlemlerinden oluşan bilim şenliği, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

ÖZKAYA: BİLİM BİZİM İÇİN HERKESİN ORTAK YAŞAMINA KATKI SAĞLAMASI GEREKEN BİR ŞEY

Bilimsel merak ve farkındalığın artırılmasının amaçlandığı programda bu ve bunun gibi projeler sayesinde bilim kültürü ve bilim iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yayıldığının altını çizen HBB başkanvekili Özkaya,Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş adına emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek desteklerinin her geçen gün artarak devam edeceğini ifade etti.

Hatay'da 2. kez gerçekleştirilen Teknouzay Bilim Şenliği, 12 Haziran Çarşamba günü son bulacak.

Kaynak: Bültenler