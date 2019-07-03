03.07.2019 00:18
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2 Temmuz 2019 Haberleri

2 Temmuz 2019 Haberleri

2 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Tottenham Hotspur, Şener Özbayraklı, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Genel

Son Dakika Haberleri
00:50   100 yıl sonra gerçekleşen hayalde "kontrolsüz sulama" korkusu
00:18   2 Temmuz 2019 Haberleri
23:37   Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
22:25   Okul bahçesini festivalde açık kumarhaneye çevirdiler
22:13   Kursiyerler tarafından yapılan kovanlar arıcılara dağıtıldı
21:49   Camilerde trafik eğitimi dönemi
21:40   Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor