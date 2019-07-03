2 Temmuz 2019 Haberleri

IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi Güzel oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanın serbest bırakılmasına hükmetti Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı Gana ve Kamerun, Afrika Kupası'nda bir üst tura yükseldi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'dan bikinili aşk pozu! Beşiktaş, Mohamed Diame'yi bedavaya transfer ediyor Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı Doktor çift saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı Murat Boz, bahşiş polemiğine son noktayı koydu! Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı 47 yaşındaki Sevda Demirel, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı! Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler! Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler! Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal'ın yeni adresini açıkladı! Gökçek'in, 'Ben yaptırmadım' dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi İşte taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in ilk sözleri! İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu! Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki! Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan nasıl geçindiğini anlattı: 23 odalı otelim var