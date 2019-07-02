02.07.2019 09:28
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2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ
15.00 TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında toplantı gerçekleştirilecek.

KASIMPAŞA
18.00 Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI
Yarı Final
22.00 İngiltere - ABD

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR
Grup Aşaması -
22.00 Angola - Mali ( Djalma Campos , Freddy)
22.00 Moritanya - Tunus
19.00 Benin - Kamerun (Farnolle, Sessegnon, Kana-Biyik, Kameni)
19.00 Gine Bissau - Gana  (Ayew, Ekuban, Attamah, Gyan, Agbenyenu)


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu , Djalma Campos , Kasımpaşa , Spor

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