2 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"(İHA)
23.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:05
MSB: "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Zap bölgesi, Irak, Güncel