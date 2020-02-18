2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl ikna çalışmaları ile terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının 38'e çıktığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. 20 yıl önce terör örgütüne katılan H.K., jandarmanın yaptığı ikna çalışması ve MİT'in de destek verdiği nefes kesen operasyonla, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Teslim olan H.K. ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin" dedi.Ayrıca, Van İstihbarat ve TEM Şube müdürlüklerince yapılan ikna çalışma sonucu, bir örgüt mensubu Şırnak-Silopi Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Ç.O.'nun 2004 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısının 38'e çıktığı öğrenildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -