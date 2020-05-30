2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor (2) - SİİRT

Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.

30.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:09
Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.
Siirt Valiliği, Herekol kırsalında dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.
Görüntülerde, operasyonların devam ettiği Herekol kırsalında güvenlik güçlerinin arazide yürüttüğü çalışmalar yer aldı.
Herekol kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor (2) - SİİRT

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt Valiliği, Siirt, PKK, Güncel, Haber

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