2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
09.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:01
İç güvenlik operasyonları kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman Operasyonu'nda, ormanlık alanda sağlanan temas neticesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzeri arandı.
Teröristlerin üst aramasında 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 el bombası, uzun namlulu silahlara ait değişik çaplarda 275 fişek, 10 şarjör, el telsizi, gündüz el dürbünü ve 8 kütüklük bulundu.
Kaynak: AA