Trakya
Üniversiteler Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen 2. Trakya Proje Pazarı (Arge ve Teknoloji Projeleri Yarışması) sona erdi. Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Trakya Üniversiteler Birliği'nin 4 güzide üniversitenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu, Türkiye
'deki üniversiteler içinde çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti.
Birliğin tek üniversite gibi hareket ederek her yıl onlarca projeye imza attığını vurgulayan Tabakoğlu, "Üniversiteler bir toplumun beyni hükmündedir. Üniversiteyi üniversite yapan düşünen insanlarıdır, hocalarıdır, beyinleridir. Şimdi bu düşünen insanların ürettiği projelere şahitlik yapacağız. O yüzden çok anlamlı buluyorum bu etkinliği. Belkide bugün bu ülkenin kaderini değiştirecek buluşlara imza atılacak." dedi. Kırklareli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
de ikincisi düzenlenen yarışmaya olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu coşkunun yarışmaya gönderilen projelere de yansıdığını söyledi.
"Aziz Sancar
günde 18 saat çalışıyor" Tekirdağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
, başarılı olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğin vurgulayarak katılımcılara Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı örnek gösterdi.
Sancar'ın günde 18 saat çalıştığını anlatan Murat, "Hiçbir başarı tesadüf değildir, Aziz Sancar günde 18 saat çalışıyor. Aziz Sancar'ı bir gün üniversitemizde misafir ettiğimizde, başarısının sırrını sorduk, 'çok mu zekisiniz' diye sorduk ? Bize 'Ben çok zeki bir insan değilim, günde 18 saat çalışıyorum. Aylarca laboratuvarlar da yattım kalktım. Ama şimdi sağlık sorunlarım nedeniyle çalışmayı azalttım. Şu anda günde 12 saat çalışıyorum' dedi. büyük başarıların arkasında gayretli çalışmak gelir." şeklinde konuştu.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
ise yapılan değerlendirmeler neticesinde 37 projenin sisteme kayıt yaptırdığını oluşturulan heyetin incelemelerinin ardından ise ilk 10 projenin belirlendiğini aktardı.
Üniversitelerde yapılan çalışmaları, sosyal ve ekonomik hayatla buluşturmak istediklerini vurgulayan Şahin, "Bir nevi bu projeleri ticaretleştirerek hem üniversitelerin hem de Trakya'nın ve ülkemizin istifade etmesini istiyoruz." dedi. Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
da projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Konuşmaların ardından yarışmaya kayıt olan 37 projeden yarışmaya katılmak üzere seçilen 10 projenin sunumu yapıldı.
Ardından uzmanlık alanlarına göre seçilen hakemler tarafından değerlendirme kriterine tabi tutulan 10 projeden ilk 5'e giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.
Aziz Sancar,Trakya Bölgesi
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:26