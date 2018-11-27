2.Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri 18 Aralık'da 

Bu sene 2. kez gerçekleştirilecek olan, 2.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi iki ülkenin Siyaset, İş Dünyası ve Sanatçılarını bir arada buluşturmayı hedefliyor.

18 Aralık akşamı ödüllerin sahiplerini bulacağı gecede,Azerbaycan tarafından heyecanla takip edilmektedir. İki kardeş ülkenin bir arada buluşacağı bu anlamlı geceyi Azerbaycan'nın en çok izlenen kanalı ATV ekrana getirecektir.

Geçtiğimiz sene Aralık ayında 1.si düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, birçok ünlü isimler ile iki ülkenin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm Dünya'ya yaymaktır. Müzik, TV, Sanat ve İş Dünyası'nın en iyilerinin ödüllendirileceği geceye Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tanınmış simaları da gecede yer alacaktır. Seren Serengil, Yılmaz Morgül, Cengiz Semercioğlu, Yaşar İpek, Wilma Elles, Selin Ciğerci, Ezo, Hakan Peker, Altan Gördüm gibi isimlerde katılan isimlerin arasındadır.

2.Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödüllerinin genel koordinatörlüğünü Evo Grup sahipleri Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak yaparken, sunuculuğunu da Merve AKINCI & Shahriyar ABİLOV üstlenecektir.