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2 uçağın kanatları birbirine çarptı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

03.09.2019 17:20 2 uçağın kanatları birbirine çarptı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı. Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı. Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
(İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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