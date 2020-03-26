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2 ülkeden gelen 70 kişi yurtlarda karantinaya alındı

2 ülkeden gelen 70 kişi yurtlarda karantinaya alındı Türkiye'ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

26.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:53
2 ülkeden gelen 70 kişi yurtlarda karantinaya alındı
BOLU - Türkiye 'ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Moldova ve Yunanistan'dan akşam saatlerinde gelen toplam 70 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.
Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.
Bolu'da, Türk Hava Yollarının düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 69'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna, 42'si Bulgaristan ve 40'ı Moldova'dan toplam 398 kişi karanti altına alınmış oldu.
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2 ülkeden gelen 70 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bolu, Genel

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2 ülkeden gelen 70 kişi yurtlarda karantinaya alındı

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