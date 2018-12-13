2. Ülken İçin Sen de Üret Fuarı"

Hüsnü Züber İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Ülken İçin Sen de Üret Fuarı" başladı.
Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi
'ndeki kapalı pazar alanında gerçekleşen fuarda, farklı illere özgü yemekler, sanayi ve tekstil ürünleri öğrencilere tanıtılarak ikram edildi.
Etkinlikte konuşan okul müdürü Mehmet Akif Erkoç, kalkınmanın temelinin yerli üretime, yerli malı kullanımına dayandığını ifade etti.
Erkoç, şehirlerini ve şehirlerine ait değerlerini tanıyan, bunlara sahip çıkan, benimseyen, yerli malı üreten ve kullanan bir neslin yetişmesini istediklerini, bu kapsamda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.
Konuşmanın ardından, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Bursa
genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde düzenlenen resim yarışmasında derece alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Barış Mahallesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:23