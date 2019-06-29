29.06.2019 00:18
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2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı

2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Kamuoyunun ve gençlerin ilgisini Doğu Ekspresi'ne, demir yollarına çekmeyi, Türkiye 'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya koymayı amaçlayan 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilik ödülünü Bedriye Budak, ikincilik ödülünü İsmet Soner Yılmazer, üçüncülük ödülünü Ahmet Harmancı kazandı.

Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona (3 eser) 3 bin TL ödül verilecek.

Mansiyon ve sergileme ödüllerinin de yer aldığı 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışmasının ödül gecesi 2 Temmuz 'da yapılacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Türkiye , Doğu Ekspresi , Güncel

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