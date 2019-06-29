29.06.2019 00:38
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2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O 'An'" fotoğraf yarışması sonuçlandı

2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O 'An'" fotoğraf yarışması sonuçlandıERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O 'An'" fotoğraf yarışması sonuçlandı
ERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Kamuoyunun ve gençlerin ilgisini Doğu Ekspresi'ne, demir yollarına çekmeyi, Türkiye 'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya koymayı amaçlayan 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilik ödülünü Bedriye Budak, ikincilik ödülünü İsmet Soner Yılmazer, üçüncülük ödülünü Ahmet Harmancı kazandı.
Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona (3 eser) 3 bin TL ödül verilecek.
Mansiyon ve sergileme ödüllerinin de yer aldığı 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışmasının ödül gecesi 2 Temmuz 'da yapılacak.2. Ulusal Doğu Ekspresi Tam O 'An' fotoğraf yarışması sonuçlandı
Kaynak: İHA
Doğu Ekspresi , Genel

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