"2. Uluslararası Belgesel Festivali" sona erdi - SARAYBOSNA

El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da "Değişim" sloganıyla düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) ödül töreniyle sona erdi.El Cezire Medya Ağı (Al Jazeera Media Network) ve El Cezire Medya Enstitüsü (Al Jazeera Media Institute) ile ortaklaşa düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalin, Saraybosna'daki Cinema City'de gerçekleşen ödül törenine çok sayıda belgesel yapımcısı ve yönetmen katıldı.Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen ve televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 12 belgeselin yarıştığı festivalde, "AJB Ana Ödülü"ne Waad al-Kateab ile Edward Watts yönetmenliğindeki "For Sama" belgeseli layık görüldü."AJB Program Ödülü"nü, Katrine W. Kjaer yönetmenliğindeki "Girl in Return" belgeseli kazanırken, izleyicilerin, festival kapsamında gösterilen 23 film arasından seçtikleri Alvaro Gonzalez-Aller ile Oliver Valente yönetmenliğindeki "The Long Shot" belgeseline de "AJB İzleyici Ödülü" verildi."AJB Juri Özel Ödülü"nü ise Caroline Troedsson yönetmenliğindeki "Patriotic Highway" belgeseli kazandı.El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, ödül töreninde, bu yılki festivalde yer alan filmlerin sıra dışı olduklarına işaret ederek, festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.Festival Müdürü Edhem Foco da festival kapsamında gösterilen tüm filmlerin jüri, yapımcı ve yönetmenler ile izleyiciler tarafından beğenildiğini ifade etti.Saraybosna Film Festivali ile öne çıkan başkentte birçok kültürel etkinliğin düzenlendiğini anımsatan Foco, "AJB DOC da önemli bir belgesel festivali haline geliyor. Saraybosna'nın, bir başkentten ziyade festival şehri haline gelecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Bu yıl kadın konularına ilişkin belgesellerin hakim olduğu 23 filmin gösterildiği festivalin kapanışında, Bosna Hersekli tesettürlü atlet Nudzejma Softic'in hayatını ve azmini anlatan Hırvatistan-Bosna Hersek ortak yapımı "Küçük Yıldızın Evi (Little Star Rising)" belgeseli gösterildi.Başkentte 20 Eylül'de başlayan "2. Uluslararası Belgesel Festivali" kapsamında belgesel yapımcılığıyla ilgilenen genç yetenekler için de çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.