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2. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani Ve Türk Kültürü kongresinin programı tanıtıldı

Bu yıl 10 ile 12 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi'nin program tanıtımı yapıldı.

04.10.2019 14:292. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani Ve Türk Kültürü kongresinin programı tanıtıldı

Geçen yıl, yüzün üzerinde akademisyenin bilimsel tebliğiyle yapılan ve büyük takdir toplayan ve

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın riyasetinde, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla belediye meclis toplantı salonunda yapılan tanıtım toplantısında Cabbar Başkan, hemşerimiz Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar ve Kaymakam Duru yapılacak kongrenin önemine dair kısa bilgilendirici sunumlar yaptı. Kongrenin başkanlığını yürütecek olan hemşerimiz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özkan ise üç gün boyunca Mustafa Aksu Kültür Merkezi ve Dev Ali Lisesinde yapılacak kongrede saat saat ne yapılacağı hakkında bilgilendirmede bulundu. Kongrenin zenginleştirilmesi için sunulan önerilerin ardından toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileten Özkan "Özkan "Bu kongrenin yapılmasında Develi Belediyemiz çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sene de yüzün üzerinde bilim insanını ağırlayacağımız ve Develimizin tanıtımını yapacağımız bu kongre için herkesin sevdikleriyle birlikte oturumlara katılım sağlamasını diliyorum. İnşallah sizlerin öneri ve destekleriyle üçüncü kongremizin hazırlıklarını tez zamanda yeniden başlatacağız" açıklamalarında bulundu.


Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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