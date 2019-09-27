2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin yarışma jüri başkanı belli oldu

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin yarışma jüri başkanı yönetmen Reis Çelik olacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin yarışma jüri başkanlığını "Lal Gece", "Hoşçakal Yarın", "Mülteci", "Işıklar Sönmesin" ve "İnat Hikayeleri" gibi filmlerle tanınan yönetmen Reis Çelik yapacak.

Ayrıca festivalin ilk "Dostluk Onur Ödülü" sahibi Reis Çelik ile Salt Galata'da 14 Aralık'ta festival söyleşisi gerçekleştirilecek.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkılarak başlayan festival, bu sene 13-14-15 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı festival, bu yıl Fono Film iş birliğiyle post-prodüksiyon atölyesine de ev sahipliği yapacak.

Fono Film stüdyolarında 30-31 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirilecek atölye gençlere, profesyonel bir stüdyoda post prodüksiyonun inceliklerini keşfetme fırsatı tanıyacak. Atölye için başvurular 20 Ekim'e kadar devam edecek.

İlk senesinde Hindistan, Filipinler, I·ran Amerika, Brezilya ve Suriye'nin de arasında bulunduğu 82 ülkeden 800'e yakın başvuru alan 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl da "Yarışma" ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkileri için 15 Ekim'e kadar film başvurularını kabul edecek.

Kaynak: AA