İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı ( IOHS EXPO), yarın İstanbul'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek kongre ve fuara, sektörün öncü firmaları, iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler, katılımcılarla buluşacak. Kongre ve fuar çerçevesinde düzenlenen "Kristal Baret Ödülleri" de 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda sahiplerini bulacak.
Kongreye, yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılımcılar yer alacak. Singapur
İşyeri Güvenlik ve Sağlığı Komiseri Ho Siong Hin, Avusturya
Sağlık İnovasyonu Enstitü Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Braithwaite, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren
, Üsküdar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
, AFAD
Başkanı Mehmet Güllüoğlu
'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla konuşmacı, katılımcılara hitap edecek.
Kongre ve fuar, 15 Aralık
'ta sona erecek.
İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:29